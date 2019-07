Luís Cipriano dirige coro no Luxemburgo

Luis Cipriano será novamente o maestro do Coro da Semana Internacional de Música do Luxemburgo (SIM), que termina este domingo na cidade de Esch-sur-Alzete.

Participam 50 músicos oriundos do Luxemburgo, Espanha, Itália, República Checa, Croácia, França, Alemanha e Portugal. No concerto de encerramento, agendado para domingo, a orquestra da SIM irá estrear a obra “Divertimento nº2” para Orquestra de Cordas e Violoncelo e Oboé solo, de Luis Cipriano, tendo como solistas Beatriz Machado e Catarina Farias, duas alunas da EPABI. Esta é a 35ª edição deste estágio, do qual a Associação Cultural da Beira Interior é uma das parceiras juntamente com a Glazbena Skola Josipa Hatzea (Croácia), Association Musique en Liberté (França), Orchestra Giovanile del Veneto (Itália), Servicio de Juventud – Ayuntamiento de Murcia (Espanha) e Unio Grand-Duc Adolphe (Luxemburgo).