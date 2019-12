“Humidade” no auditório do Teatro das Beiras

O auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã, recebe esta quinta-feira (21h30) a Companhia de Teatro de Braga com peça “Humidade”, que Bárbara Colio escreveu propositadamente para o grupo.

Com encenação de Rui Madeira e interpretação de André Laires e Solange Sá, a criação aborda o tema da mobilidade dos jovens no mundo. «Vindos dos outros lados do mundo, Ela e Ele, o Outro e a Outra, Um e Uma, “desencontram-se” num hostel de uma cidade húmida (Braga, Santiago). Cruzamentos de vidas em viagem, presas pela chave da porta. A fobia do encontro no enquadramento da foto, a vontade de representar no Skype e a solidão que a chuva miudinha acentua. Parafraseando Hopper, não existe uma distância demasiado fria. A coisa foi vista. O tempo parou. E os personagens vivem um acontecimento apaixonante, num quadro do desespero da nossa contemporaneidade», adianta a produção.