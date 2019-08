Festival de Blues da Guarda com cinco palcos espalhados pela cidade

O Festival de Blues da Guarda começou ontem – The Cyborgs atuaram no Jardim José de Lemos (na foto) – e vai desenrolar-se em vários palcos espalhados pela cidade até sábado.

Esta quinta-feira atuam The Smokestackers (Rua do Comércio, 18 horas) e Lone Lisbonaires (Jardim José de Lemos, 22 horas). Amanhã será a vez de subirem ao palco Pigball (Alameda de Santo André, 18 horas) e The Legendary Tigerman (Jardim José de Lemos, 22 horas), o cabeça de cartaz deste ano. O festival termina no sábado com Hearts & Bones (no anfiteatro do Solar do Vinho da Beira Interior, 18 horas) e Moonshiners (Jardim José de Lemos, 22 horas).

O evento é organizado pela autarquia, com o apoio da BB Blues Portugal – Associação Cultural, e integra o programa de animação “Verão e Alta”, que se prolonga até setembro.