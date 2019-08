David Rodrigues termina primeira etapa da Volta no pelotão

David Rodrigues terminou esta quinta-feira a primeira etapa da Volta a Portugal na 60ª posição.

O guardense da Rádio Popular-Boavista cortou a meta integrado no pelotão oito segundos depois do vencedor, o italiano David Appolonio (Amore & Vita Prodir), que ganhou ao “sprint” na chegada a Leiria. O pelotão cumpriu 174,7 quilómetros desde Miranda do Corvo.