Celorico da Beira: Concerto de Reis Solidário

O Centro Cultural de Celorico da Beira recebe no sábado (21 horas) o terceiro Concerto de Reis Solidário, organizado pela autarquia.

Trata-se de um espetáculo solidário, pois o ingresso custa dois euros e a receita apurada será sorteada e reverterá a favor de duas instituições particulares de solidariedade social do concelho. Vão atuar os grupos Forno Musical, O Salgueirinho, Os Fidalguinhos, Os Bazófias, Melodias da Serra, Coral da Igreja de Santa Maria, Coral da Igreja de São Pedro, Agrupamento de Escuteiros da Lageosa do Mondego, Cantares da Universidade Sénior, alunos da Escola Sacadura Cabral e Alexandre Loio.