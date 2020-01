NERNATAL termina com jantar no NERGA

O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda organiza esta sexta-feira, nas suas instalações, o jantar de encerramento da segunda edição da NERNATAL, iniciativa de dinamização e divulgação de lojas e restaurantes da Guarda durante o mês de dezembro.

Este ano foram abrangidos mais de 85 comerciantes da Guarda, bem como de Figueira de Castelo Rodrigo, tendo sido premiados os clientes que efetuaram as suas compras nos estabelecimentos aderentes.

O tradicional sorteio de Natal, com a oferta de quatro prémios (uma bicicleta elétrica, um portátil, um eletrodoméstico e um fim de semana), será realizado durante o jantar, no decurso do qual será também entregue o prémio ao vencedor do concurso de montras de Natal 2019, promovido na Guarda.

A NERNATAL 2019 foi promovida em parceria com os municípios de Figueira de Castelo Rodrigo e Guarda.