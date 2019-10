Carlos Reis recebeu Prémio Eduardo Lourenço com «muito orgulho»

Carlos Reis disse esta sexta-feira que recebeu o Prémio Eduardo Lourenço com «muito orgulho» e admitiu que «deve muito» ao pensador e patrono do Centro de Estudos Ibéricos, sediado na Guarda.

Dizendo-se um «açoriano iberista», o professor da Universidade de Coimbra afirmou ter aprendido com Eduardo Lourenço «uma ética do pensar» e também partilha com o filósofo e ensaísta natural de São Pedro do Rio Seco (Almeida) que «não espaço mais europeu do que a Península». «Eu há muitos anos que defendo e pratico a unidade cultural, mental, não é uma unidade política, e, até, às vezes, paisagística que existe entre Portugal e a Espanha. E quem está, como se está aqui na Guarda, numa zona quase transfronteiriça sabe bem que é assim», justificou o galardoado.

«Não sou só discípulo e leitor de Eduardo Lourenço há muitos anos, como tenho o privilégio de ser seu amigo e de ele ser meu amigo. Eu trato-o carinhosamente por mestre, mas há mais do que carinho nisto. Há também, realmente, um respeito que é devido à obra do professor Eduardo Lourenço», afirmou Carlos Reis, vencedor da 15ª edição do galardão, no valor de 7.500 euros, atribuído pelo CEI. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.