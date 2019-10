Ovo de Colombo: Toquinho

Nasceu em 1946, em São Paulo, numa família de origem italiana que o batizou de António Pecci Filho. Por ter sido sempre uma criança muito pequena, a sua mãe chamava-o carinhosamente de “toquinho de gente”, e este diminutivo tem-no acompanhado desde o princípio da sua vida e servido de nome artístico ao longo da sua carreira musical.

Recebeu os seus primeiros estímulos musicais ao escutar a música preferida do seu pai, que incluía muitos dos principais guitarristas brasileiros da época. Começou a ter aulas de guitarra com uma professora de piano, chamada Dona Aurora, que reconhecia o seu potencial, e aos 14 anos inicia os seus estudos mais sérios com o professor e guitarrista Paulinho Nogueira, que foi o seu principal mestre. Mais tarde, aprofunda os seus conhecimentos de harmonização com Edgar Gianullo e Óscar Castro Neves.

Ainda como adolescente, estreou-se como instrumentista e acompanhador no Teatro Paramount, a par de outras figuras que viriam a tornar-se famosos músicos, como Chico Buarque e Elis Regina. Amigo de Chico Buarque desde os 17 anos, foi este quem escreveu os versos para a sua primeira canção que tinha letra (cujo nome é “Lua Cheia”).

A amizade entre Toquinho e Buarque leva-os a partir juntos para Itália, para o exílio político forçado pela opressão da ditadura brasileira, e lá conseguem realizar dezenas de espetáculos de sucesso. De regresso ao Brasil, Toquinho compõe também com o carismático Jorge Ben e inicia uma sólida e fecunda parceria com o poeta Vinicius de Moraes, que se prolongou durante 11 anos e da qual brotaram cerca de 120 canções, mais de 20 álbuns gravados e um milhar de espetáculos por todo o Brasil e também em palcos internacionais.

A maravilhosa autenticidade do som do violão de Toquinho, em conjunto com a sua sabedoria e precisão, continua a encantar o público nos seus concertos. O contacto direto com os grandes músicos brasileiros da bossa nova e da criação poética contemporânea, como Tom Jobim, João Gilberto e Vinicius de Moraes, dotou-o notoriamente de influências musicais e culturais muito ricas e diversificadas, que tornam a sua música estimulante e atrativa para vários tipos de público.

Os seus projetos mais recentes são dedicados à música infantil e à divulgação dos Direitos da Criança.

Joana C. Pereira