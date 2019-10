Carlos Reis recebe Prémio Eduardo Lourenço no dia 18

Carlos Reis, professor e investigador da Universidade de Coimbra, vem à Guarda no dia 18 receber o Prémio Eduardo Lourenço 2019.

A sessão está agendada para a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) e o elogio do galardoado estará a cargo do professor catedrático da Universidade de Coimbra José Augusto Cardoso Bernardes. Carlos Reis é o vencedor da 15ª edição do prémio, no valor de 7.500 euros, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), fundado na Guarda pelo município e pelas Universidades de Salamanca e Coimbra. O galardão foi instituído em 2004 e tem distinguido personalidades ou instituições com «intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas».