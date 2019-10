Requiem de Luís Cipriano escolhido para exposição sobre Aristides de Sousa Mendes

A International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), sediada em Berlim, escolheu a obra “Requiem em memória de Aristides de Sousa Mendes”, de Luis Cipriano, para a exposição dedicada ao cônsul português a realizar no National Archives of Luxembourg.

Segundo a Associação Cultural da Beira Interior, trata-se de uma composição para orquestra e coro que foi estreada no Dia da Cidade da Covilhã, a 20 de outubro de 1998, na Igreja de S. Tiago, com a presença dos familiares de Aristides Sousa Mendes. Posteriormente, foi gravada pelo Coro Misto da Beira Interior e reposta em S. Francisco (Estados Unidos), em 2017. A mostra decorre de 28 de novembro de 2019 a 22 de fevereiro 2020. A IHRA é constituída por 43 países da Europa, América e Oceânia e tem como parceiros as Nações Unidas, a UNESCO, a União Europeia e o Concelho da Europa, entre outros entidades.