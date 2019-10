Biblioteca de Seia ensina Português a estrangeiros

A biblioteca municipal de Seia vai dar continuidade ao curso de Língua Portuguesa para estrangeiros residentes no concelho que iniciou em 2018.

Segundo a autarquia, o apoio à oralidade do Português, que vai decorrer às terças-feiras, entre as 17 e as 18 horas, na Casa Municipal da Cultura, pretende contribuir para integrar a comunidade estrangeira que vive na região. As inscrições para o curso, que será orientado pela professora voluntária Manuela Silva, estão abertas até ao final deste mês.