ASTA estreia peça em Fornos de Algodres

“Lavandaria Europa” é o nome do novo espetáculo da ASTA, que tem estreia marcada esta quinta-feira (15 horas) em Fornos de Algodres.

A peça repete amanhã (11 horas) e no sábado (21 horas) no Centro Cultural local para os alunos do ensino secundário e para o público em geral, respetivamente. O espetáculo tem encenação do consagrado ator José Carlos Garcia e interpretação de Bruno Esteves e Carmo Povoas Teixeira. “Lavandaria Europa” foi criado no âmbito de uma residência artística realizada em Fornos de Algodres e que foi antecedida de um período de pesquisa e investigação desenvolvido na Biblioteca Municipal da Covilhã e no Oriental de São Martinho. O texto da peça foi construído a partir de vários textos de Angélica Liddell, David Mamet, Gonçalo M. Tavares, Filomena Oliveira, Miguel Real e Rodrigo Garcia. Depois de Fornos, a peça será apresentada no New Hand Lab, na Covilhã, de 11 a 15 de dezembro, sempre às 21h30. No domingo estará em cena às 16 horas.