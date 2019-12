Maria Ribeiro conquista título mundial de Judo adaptado

A sabugalense Maria Ribeiro venceu a medalha de ouro dos mundiais de judo para síndrome de Dawn, que decorreram no sábado, em Guimarães.

A judoca da Associação de Modalidades Desportivas Amadoras (AMDA) integrou a seleção nacional e venceu na categoria de -63kg, dando sequência às boas prestações obtidas ao longo do ano. Maria Ribeiro junta este título ao do Campeonato Europeu de 2018 e aos vários títulos nacionais já conquistados, tendo agora como objetivo conseguir a participação nos Jogos Europeus “Antalya 2020”, na Turquia.