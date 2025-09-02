Antologia de poesia “Reflexo Imperfeito” já tem capa e contracapa definida

A capa e contracapa da antologia de poesia “Reflexo Imperfeito” estará disponível brevemente. Trata-se de uma criação da jovem Beatriz Gonçalves, folha de Alexandre Gonçalves, declamador e responsável pelo podcast “Retrato Imperfeito” da Rádio Altitude.

Recorde-se que o programa da Rádio Altitude “Reflexo Imperfeito” chegou no final de junho às 150 edições. O programa de declamação de poesia teve início há cerca de quatro anos e o fundador elogia o facto de atualmente, na Guarda, «alunos, reclusos e idosos» declamarem poesia, o que «é muito importante».