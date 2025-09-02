Gouveia apurado para a 2ª eliminatória da Taça

O Desportivo de Gouveia está apurado para a próxima eliminatória da Taça de Portugal. A equipa gouveense derrotou o Beira-Mar por 4-2, após prolongamento. No final do tempo regulamentar registava-se uma igualdade a dois golos. No próximo dia 21 o Desportivo de Gouveia desloca-se ao Rebordelo (Associação de Futebol de Bragança).

O Celoricense foi goleado pela Ovarense por 7-1 e está fora da competição.

O Fornos de Algodres, que ficou isento da 1ª eliminatória, vai receber o Charneca da Caparica (Associação de Futebol de Setúbal).