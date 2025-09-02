Município de Pinhel organiza Festival de Folclore a 14 de setembro

No próximo domingo, 7 de setembro, o Município de Pinhel vai organizar a caminhada das vindimas, a partir das 8h30 junto à Câmara Municipal.

Já no domingo seguinte, a 14 de setembro, é dia de Festival de Folclore das Vindimas 2025, promovido pelo Rancho Folclórico “A Flor do Campo”, de Souropires. O Festival começa pelas 15 horas, no Largo dos Combatentes (em frente à Casa da Cultura), e conta com a participação do rancho anfitrião e dois grupos convidados, o Rancho Folclórico de Cantares de S. Tiago – Santiago da Guarda – Ansião e ainda o Rancho Folclórico de Pindelo – Oliveira de Azeméis.