Acrobacia e novo circo na caixa de palco

A caixa de palco do grande auditório do TMG é o cenário escolhido para o espetáculo de acrobacia e novo circo “Vão”, que terá lugar no sábado (21h30).

Trata-se de uma performance de dois criadores, o malabarista Vasco Gomes e o acrobata Leonardo Ferreira, recém-formado pelo Centre National des Arts du Cirque (França). Em palco, duas gerações, técnicas e experiências distintas dão origem a um espetáculo de circo contemporâneo «onde o risco e a ilusão nos conduzem através da acrobacia e manipulação de objetos, desafiando o espetador num ambiente intenso e imprevisível», adianta a produção, a cargo da companhia Erva Daninha, que tem como missão a criação de circo contemporâneo explorando o diálogo entre diferentes expressões das artes performativas. O espetáculo é apresentado na Guarda no âmbito da Rede 5 Sentidos.