80 filmes a concurso no 25º CineEco

Oitenta filmes, de 20 países, vão competir na 25ª edição do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela que terá lugar em Seia de 12 a 19 deste mês.

Os filmes e documentários inscritos abordam temáticas inerentes «ao ambiente, à emergência climática e ao impacto da ação do Homem na Terra», refere a organização, a cargo do município serrano. A água é o fio condutor deste ano, sendo que ao Grande Prémio Internacional Longas Metragens concorrem dez películas. O festival inclui ainda a Competição Longas em Língua Portuguesa, bem como as secções Panorama Regional e Competição de Documentários e Reportagens para Televisão. Este ano a programação paralela foi reforçada com exposições, instalações artísticas, um cine concerto, “workshops” e oficinas de educação ambiental, além de provas de vinho e de gastronomia.

Já a iniciativa “Escolas no CineEco”, onde crianças e jovens podem visualizar filmes e conversar com alguns dos realizadores presentes no evento, mantém-se. A par do festival, o único dedicado à ecologia em Portugal, Seia vai acolher o 2º Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente. O CineEco vai também exibir os dois filmes vencedores da Green Film Network, a rede internacional de festivais de cinema ambiental. São eles a longa-metragem “Frota Fantasma”, de Shannon Service e Jeffrey Waldron, e “Mundo Perdido”, de Kalyanee Mam, na categoria de curta-metragem. O festival senense tem o alto patrocínio da Presidência da República e é cofinanciado pelo Fundo Ambiental, sendo apoiado pelo Turismo de Portugal e pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.