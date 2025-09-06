Sérgio Costa anuncia mudança de local da Feira Farta

O presidente da câmara da Guarda anunciou esta manhã, na abertura da 9ª edição da Feira Farta, que no próximo ano o certame já não acontecerá na zona de estacionamento do Mercado Municipal.

Caso continue à frente dos destinos do município, Sérgio Costa, adiantou que «será encontrado um palco renovado, à altura da dimensão que esta feira já atingiu», tendo em conta que a montagem e desmontagem da feira «criam limitações para produtores e comerciantes».

O autarca anunciou ainda que a candidatura da nova área empresarial do Mercado Municipal nos pisos 1 e 2 «está em fase de aprovação» no programa Portugal 2030, sublinhando que o investimento representará uma «verdadeira valorização» dos seus espaços, tornando-os «mais atrativos e funcionais, adequados às exigências» atuais e futuras, onde a qualidade e a proximidade são fatores decisivos». A criação de um «polo inovador» no centro da cidade, com «condições ímpares» para acolher “start-ups” e empresas tecnológicas «capazes de gerar emprego, atrair talento e projetar a Guarda» no dinamismo económico do interior do país, salientou.