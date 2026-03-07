Rotary Club da Guarda homenageia João Bento Raimundo

O Rotary Club da Guarda realiza no sábado um almoço de homenagem a João Bento Raimundo.

«Com base no princípio de que as práticas do professor João Bento Raimundo são criadoras de mudanças úteis e duradouras na comunidade, identificando-se assim com os princípios do Movimento Rotário, o Rotary Club da Guarda entendeu por bem promover uma cerimónia de homenagem ao seu mérito profissional», é justificado. O Rotary guardense salienta que o homenageado «destaca-se pelo seu notável exemplo de preocupação com a exigência e qualidade da educação, aliado à ousadia, tenacidade e perseverança que caraterizam um verdadeiro líder».