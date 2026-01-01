O melhor e o pior de 2025

A abolição das portagens na A23 e A 25, a reeleição de Sérgio Costa na Câmara da Guarda, a aprovação do novo Plano Diretor Municipal, a reabertura da Linha da Beira Alta, o novo bispo para a Diocese, o arranque das obras do Porto Seco, a abertura do novo Departamento de Saúde da Criança e da Mulher da ULS da Guarda e o “drama” dos incêndios de agosto foram alguns dos acontecimentos que marcaram o ano que agora termina.

Janeiro

O ano começou com a abolição do pagamento de portagens na A23 e A25. O fim do pagamento de taxas de circulação em várias ex-SCUT foi encarado como uma vitória do interior do país após mais de 13 anos de luta das populações e de um projeto-lei aprovado, em meados de 2024, na Assembleia da República.

No primeiro mês do ano era anunciado pela ULS da Guarda que o pavilhão 5 do Hospital da Guarda reabriria na Primavera para acolher o Departamento de Saúde da Criança e da Mulher.

Já não acontecia há muitos anos e, em 2025, coube à Maternidade da Guarda a primazia do nascimento do primeiro bebé no ano. Guilherme foi o primeiro filho de um jovem casal da Mêda.

Em janeiro, António Monteirinho, presidente da concelhia da Guarda do PS, dizia cumprir «todos os requisitos» para ser candidato à Câmara da Guarda nas autárquicas que viriam

a realizar-se em outubro. Ana Mendes Godinho, antiga ministra do Trabalho, era confirmada pelo então Secretário-Geral do PS, Pedro Nuno Santos, como candidata à Câmara de Sintra.

Ainda no primeiro mês do ano, a Câmara da Guarda assinava o contrato de empreitada, no valor de 1,6 milhões de euros, para a requalificação da Avenida de São Miguel, ficando a aguardar o visto do Tribunal de Contas.

Ficava também a saber-se que o município de Manteigas iria ser gerido em duodécimos em 2025, após o chumbo do orçamento.

Fevereiro

Em fevereiro ficámos a saber que a Câmara da Guarda cumpriu a decisão judicial e selou o coletor para despoluir os rios Diz e Noeme, ao mesmo tempo que anunciava que iria retomar o projeto de reabilitação destes dois cursos de água que nascem no concelho.

No segundo mês de 2025 também foi notícia o facto da Casa de Saúde São Mateus ter adquirido um terreno junto ao Parque Industrial, por 92 mil euros, para a construção de um hospital privado. A oposição na autarquia apontou que o preço era «muito abaixo» do valor de mercado e o assunto deu que falar durante algumas semanas.

Ainda em fevereiro a autarquia guardense anunciava que o Governo se tinha comprometido a apresentar uma «solução final», até março, para o antigo Hotel Turismo, caso o prazo não fosse cumprido, exigiria a devolução do edifício.

Em fevereiro também ficámos a saber que a Serra da Estrela, uma das mais antigas áreas protegidas do país, era candidata a Reserva da Biosfera da UNESCO.

Março

Em março era anunciado um novo atraso na reabertura da Linha da Beira Alta na sequência da empreitada de modernização desta importante ligação ferroviária. O prazo para a reabertura estava agora agendado para junho.

Foi em março, depois de muita polémica, que o executivo da câmara da Guarda aprovou, por unanimidade, a hasta pública de venda do terreno ao grupo Embeiral para a construção do hospital privado.

Em março também foi notícia a venda do centro comercial LaVie a um fundo de capital de risco (Shoppings Iberia), mas o valor do negócio não foi revelado.

No desporto, Luís Brás era eleito presidente da Associação de Futebol da Guarda e o Desportivo de Gouveia sagrava-se virtualmente campeão distrital da 1ª Divisão.

Em março, D. José Miguel Pereira tomava posse como 63º bispo da Diocese da Guarda, sucedendo a D. Manuel Felício que liderou a instituição durante duas décadas.

No final do mês, o executivo da Câmara da Guarda aprovava a abertura do concurso público para a construção da Alameda da T´Jaquina, mas chumbava o pedido de empréstimo de longo prazo, no valor de 12,5 milhões de euros para pagar expropriações e fiscalização da obra.

Abril

O mês de abril ficou marcado pela publicação do aviso para o financiamento da criação do Porto Seco da Guarda, no valor de quatro milhões de euros, no âmbito do Programa Regional do Centro – Centro 2030. Estava dado mais um passo para a concretização do projeto considerado fundamental para fortalecer a eficácia da ligação de carga aos portos marítimos do Atlântico e Espanha através da ferrovia.

Também em abril a direção do Agrupamento de Escolas da Sé decidiu proibir a utilização de telemóveis para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos a partir do terceiro período que começaria a 22 desse mês e Rui Ventura era empossado no Turismo do Centro como novo presidente da entidade regional.

Ainda nesse mês, o cardeal José Tolentino de Mendonça vencia o Prémio Eduardo Lourenço, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos.

Foi em abril que a Confriovo S.A., do Grupo CAC, apresentou o novo projeto que iria nascer nos antigos aviários da Cruz Valente Lda., em Vila Cortez do Mondego, num investimento anunciado de 12 milhões de euros.

O apagão de abril também deixou o país e a região às escuras. A Guarda foi das primeiras zonas a ver retomado o abastecimento de energia elétrica, mas houve concelhos que voltaram a ter eletricidade depois das 23 horas.

Maio

A 18 de maio, numa noite eleitoral com várias surpresas, a Aliança Democrática (AD) de Luís Montenegro venceu as eleições leg islativas e conseguiu reforçar a percentagem de votos e o número de deputados no Parlamento. O segundo lugar foi para o Chega e o PS não foi além do terceiro partido mais votado. A aproximação do partido de André Ventura levou Pedro Nuno Santos a apresentar a demissão da liderança do PS. Na Guarda a AD venceu em 13 dos 14 concelhos, exceto em Manteigas onde o PS foi o partido mais votado. AD e o Chega tiveram maior votação que em 2024 e o PS perdeu 5.583 votos em relação às legislativas do ano anterior.

Dulcineia Catarina Moura (AD), Nuno Simões de Melo (Chega) e Aida Carvalho (PS) foram os deputados eleitos pelo círculo da Guarda.

Ainda em maio, a Câmara da Guarda apresentava o Plano de Revitalização para o Centro Histórico e explicava que os investimentos previstos para os próximos anos, na ordem dos 9,4 milhões de euros, contemplariam toda a zona antiga da cidade, onde contabilizou 21 serviços públicos e 13 entidades privadas. A autarquia anunciava também a instalação de videovigilância na sequência de um protocolo com o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública.

Maio fica ainda marcado pela adjudicação da primeira fase do Porto Seco da Guarda num investimento de 3,7 milhões de euros.

Junho

No primeiro dia de junho o novo Departamento de Saúde da Criança e da Mulher do Hospital da Guarda começou a receber as primeiras valências (Urgência Pediátrica, Consulta Externa e Hospital de Dia, foram os primeiros serviços transferidos no Dia Mundial da Criança.

Com as eleições autárquicas a aproximarem-se a passos largos, o PSD da Guarda propunha Álvaro Amaro para candidato à Câmara, um nome aprovado por unanimidade pelo órgão concelhio.

Entretanto o Tribunal da Relação de Coimbra viria a julgar «totalmente improcedentes» os recursos apresentados pelos seis arguidos, condenados pelo Tribunal da Guarda, em abril de 2023, no caso das parcerias público-privadas do Grupo MRG.

Neste 6º mês do ano, o Tribunal decidiu absolver por «falta de prova segura» os arguidos que estavam acusados de desobediência qualificada relativamente à marcha lenta contra o pagamento de portagens.

Em meados de 2025 ficámos a saber que a Região das Beiras e Serra da Estrela continuava abaixo da média nacional na competitividade segundo o ISDR, indicador das assimetrias regionais em termos de desenvolvimento.

Julho

31 anos depois foi aprovado um novo PDM para a Guarda. O novo Plano Diretor Municipal há muito aguardado passou a contemplar alargamento de áreas empresariais e dos perímetros urbanos das freguesias e da cidade. A três meses das eleições autárquicas, João Prata apresentava-se como candidato à Câmara da Guarda pela coligação “Guarda com Ambição” (PSD/CDS/IL). O anúncio colocava um ponto final no conturbado processo de escolha do candidato social-democrata na Guarda e que incluiu negociações com Sérgio Costa, que viria a ser reeleito presidente da Câmara. João Prata prometia «recuperar quatro anos de tempo perdido» e era, então, o quarto candidato autárquico oficializado na capital de distrito, depois de Luís Soares (Chega), António Monteirinho (PS) e José Pedro Branquinho (CDU). O anúncio da recandidatura de Sérgio Costa pela coligação “PG-Nós Cidadãos! /PPM” aconteceria no final do mês. O autarca entrava novamente na corrida justificando que «a Guarda precisava de estabilidade e liderança».

Para a Freguesia da Guarda, Chaves Monteiro (PSD), Acácio Pereira (PS), António Saraiva (PG) e Pedro Almeida (Chega) eram os candidatos já conhecidos.

Em julho a ULS da Guarda obtinha 8 milhões de euros para obras e equipamentos e anunciava que a reabilitação do pavilhão D. António de Lencastre e pavilhão 7 (sede da ULSG) já tinham concurso a decorrer.

As obras da primeira fase do Porto Seco também tinham começado no terminal ferroviário de mercadorias da cidade.

O “Beyra Grande Reserva 2022” do produtor Rui Roboredo Madeira foi considerado o melhor vinho da Beira Interior no 18º Concurso promovido pela Comissão Vitivinícola Regional (CVRBI).

Agosto

Foi um agosto “negro” na zona centro do país. A região enfrentou um dos anos mais devastadores em incêndios florestais. Cerca de 250 mil hectares consumidos pelas chamas no mês de agosto em todo o país, o segundo pior ano em área ardida das últimas décadas. Os incêndios do verão de 2025 provocaram 4 vítimas mortais: Carlos Dâmaso, ex-autarca de Vila Franca do Deão, morreu a combater as chamas. Um bombeiro da Covilhã, faleceu num acidente de viação a caminho do combate. Daniel Esteves, operacional florestal, morreu na sequência de queimaduras graves num incêndio no Sabugal e um homem de 65 anos, faleceu num acidente com uma máquina durante o combate ao fogo em Mirandela. Registaram-se ainda 48 feridos e 451 pessoas foram deslocadas das suas habitações devido a evacuações preventivas. Vários concelhos dos distritos da Guarda (Trancoso foi o mais afetado) contabilizaram milhares de hectares de mato, terrenos agrícolas e floresta ardidos, 5 milhões de euros de prejuízos e populações com “o coração nas mãos”.

Setembro

Mais de três anos depois, a Linha da Beira Alta reabriu totalmente a 28 de setembro. A circulação ferroviária em toda a extensão esteve suspensa desde abril de 2022, tendo sido reabertos, ao longo destes mais de três anos, os troços Mangualde-Celorico da Beira, Celorico da Beira-Guarda e Guarda-Vilar Formoso. A renovação integral da Linha da Beira Alta (193 quilómetros) tinha um investimento previsto da ordem dos 600 milhões de euros.

Em setembro, a penúltima reunião do anterior executivo camarário da Guarda serviu para aprovar o lançamento de quatro concursos públicos para obras no valor de 6,6 milhões de euros. As maiores fatias destinam-se ao Centro de empresas startups e Museu dos Sabores.

O processo da Variante dos F´s sofria, em setembro, mais um revés, com os vereadores da oposição a votarem contra as propostas de adjudicação e empréstimo justificando a proximidade das eleições.

A CERCIG garantia mais 321 mil euros para requalificar o edifício onde funcionam os dois Centros de Atividades e Capacidades para a Inclusão, nas Lameirinhas.

Entretanto, a providência cautelar interposta pela Junta de Freguesia de Panoias para travar a as obras da Linha de Muito Alta Tensão seria aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

232 guardenses entraram em 2025 no ensino superior. Medicina e Engenharia Aeroespacial foram destino dos três melhores alunos da cidade.

Outubro

Outubro fica marcado pela reeleição para a Câmara da Guarda, de Sérgio Costa, que concorreu pela coligação “PG-Pela Guarda” (NC/PPM), conseguindo alcançar a tão desejada maioria absoluta, ao serem eleitos mais três elementos para o executivo municipal. A coligação PSD/CDS-PP/IL de João Prata, ficou apenas com dois mandatos e o PS manteve um representante. Das 43 freguesias, a coligação “PG-Pela Guarda” conseguiu vencer em 33. Luís Soares (Chega) obteve 5,07% (1.234 votos), Marina Brazete (ADN) conseguiu 1,11% (269 votos) e José Pedro Branquinho (CDU) ficou-se pelos 1,00% (243 votos). O vencedor referiu que a maioria conseguida «serve para libertar a Guarda dos bloqueios e das manobras políticas que travaram as suas maiores obras e o seu desenvolvimento» e que a hora é de «decidir, agir e fazer avançar a Guarda», assumiu Sérgio Costa, na tomada de posse para o segundo mandato.

Também em outubro, na madrugada do dia 16, um incêndio consumiu o que restava de um emblemático edifício do antigo Sanatório (o pavilhão Rainha Dona Amélia) que estava devoluto há vários anos no Parque da Saúde.

O imóvel já estava em estado avançado de degradação, mas o fogo que acabou por destruir o que ainda restava no interior da estrutura. Recorde-se que um protocolo assinado em 2022, entre o Município da Guarda e outras entidades, previa a sua reabilitação para acolher o prometido Centro de Investigação Nacional do Envelhecimento.

Novembro

Com um investimento de mais de 8 milhões de euros, o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, da ULS da Guarda passou a estar concentrado no Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins. Acolheu em novembro todas as valências obstétricas, pediátricas e ginecológicas da ULS na sequência da transferência da Urgência Obstétrica, do Bloco de Partos, do Internamento Obstétrico e da Ginecologia. Em junho, tinham sido transferidos os serviços de neonatologia, urgência pediátrica, hospital de dia pediátrico e a equipa inter-hospitalar de cuidados paliativos pediátricos.

Em novembro a Câmara da Guarda adjudicou, por unanimidade, a empreitada de regeneração urbana e mobilidade do Vale do Cabroeiro que inclui a construção da Variante dos F´s, por cerca de 10 milhões de euros.

Na segunda reunião do novo mandato, o executivo aprovou também, por maioria, o início do procedimento para o pedido de empréstimo de 11,2 milhões de euros para pagar a respetiva obra.

Em novembro o Governo reconheceu como catástrofe natural os fogos de grandes dimensões ocorridos entre 2 de maio e 15 de outubro em mais de 130 concelhos, 12 dos quais, nas Beiras e Serra da Estrela e disponibilizou 44 milhões de euros para os agricultores afetados.

Neste mês, o Instituto Politécnico da Guarda também consignou a empreitada de construção na nova residência de estudantes no Campus do IPG, com capacidade para 152 camas, por cerca de 5 milhões de euros.

Dezembro

No último mês do ano, Carlos Condesso foi eleito presidente do Conselho Intermunicipal da CIM Região Beiras e Serra da Estrela. O autarca de Figueira de Castelo Rodrigo tem como vices o independente Flávio Massano de Manteigas e o socialista de Seia Luciano Ribeiro, enquanto António Miraldes foi reconduzido como secretário-executivo.

Em dezembro ficámos a saber que o interior do país pode ficar sem distribuição diária de jornais. A única distribuidora de imprensa do País pode deixar de fornecer publicações em oito distritos. A VASP justificou a medida com «uma situação financeira particularmente exigente, resultante da continuada quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais». Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Vila Real, Bragança e Guarda, podem ficar desprovidos de publicações diárias.

Nestes últimos dias do ano velho, o Governo decidiu anular o contrato de arrendamento celebrado entre o Turismo de Portugal e a ENATUR, que previa a recuperação do edifício devoluto do antigo Hotel Turismo, situado no centro da cidade da Guarda. O imóvel estava destinado a integrar a rede das Pousadas de Portugal, após um processo de requalificação que agora fica sem efeito.

Também em dezembro, a Câmara da Guarda aprovou por maioria, com a abstenção dos três eleitos da oposição, o orçamento municipal para 2026, de mais de 99,4 milhões de euros, considerado o mais elevado de sempre.

A construção de uma nova residência de estudantes, de habitações sociais e a custos acessíveis, a Variante da Ti’Jaquina, a primeira fase da requalificação da Avenida de São Miguel e elaborar o projeto para requalificar o eixo central da cidade são algumas das iniciativas incluídas.

Carlos Gomes