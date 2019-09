Novo hipermercado abre hoje no Canhoso

A nova loja Continente Bom Dia abre esta quinta-feira na Rua Humberto Delgado, junto ao parque industrial do Canhoso, na Covilhã.

É a quarta loja do género a abrir no distrito de Castelo Branco, de acordo com a Sonae, e terá uma área de cerca de 1.206 metros quadrados. A construção do hipermercado, que teve início em março deste ano, representa um investimento de mais de cinco milhões de euros e resultará na criação de cerca de 50 postos de trabalho.