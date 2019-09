Figueirense continua na Taça de Portugal

O Figueirense é o único “sobrevivente” do distrito da Guarda na primeira eliminatória da Taça de Portugal, que deixou pelo caminho o Vila Cortês do Mondego e o Manteigas.

No domingo, o estádio municipal da Guarda foi palco de um inédito dérbi distrital na prova “rainha” do futebol nacional, com a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo a defrontar o Vila Cortês do Mondego, formação do concelho guardense. Os visitantes dominaram o encontro e selaram a passagem à segunda eliminatória com um 3-0 final. Os golos figueirenses foram marcados por Jonathan (18’) e por Kojo, que bisou aos 72’ e 79’. O adversário esboçou alguma reação durante o primeiro tempo, mas as limitações do plantel e a falta de entrosamento da formação do Vale do Mondego, vencedora da Taça de Honra da AF Guarda na última época, não permitiram contrariar o conjunto orientado por Jorge Cardoso, recém-promovido ao Campeonato de Portugal, que soube gerir o segundo tempo.

No Vila Cortês do Mondego, o técnico Rui Nascimento fez alinhar Nuno Morais, João Silvestre (Ivan Silva, 75’), António Conceição, Rui Santos, Miguel Roque, Hugo, Vaz, Alexandre Marques, Paulo Trindade (Miguel Gonçalves, 46’), João Oliveira e André Jesus. Já o Ginásio Figueirense jogou com Miguel Dias, Claudino, Fábio Lourenço, João Pimentel (Pistolas, 71’), Copas, João Pedro (Kojo, 61’), Ivan, Octávio, Demétrio (Tomás, 61’), Sidibé e Jonathan. Na véspera, o Manteigas perdeu 3-1 na receção ao SC Bustelo, do Distrital de Aveiro. Os serranos também revelaram muitas lacunas de entrosamento e debilidades em termos físicos, perante um adversário mais forte e que abriu ativo aos 21’ por Diogo Silva. No regresso das cabinas, o Bustelo resolveu o jogo em seis minutos com dois golos de Joel Santos aos 50’ e 56’. O tento de honra dos locais, treinados por Joel Luís, surgiu aos 73’, por Tiago Maceiras.

O calendário de jogos da segunda eliminatória da Taça de Portugal fica definido esta quinta-feira, numa ronda que já contará com os clubes da IIª Liga. Serão também repescadas algumas equipas afastadas na primeira jornada do troféu, entre elas o Manteigas e Vila Cortês do Mondego. A segunda eliminatória vai contar com a participação de 92 clubes.