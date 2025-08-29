Sociedade

Motorpet regressa com nova sessão fotográfica, com tatuagens e Dj à mistura

29 Agosto, 2025
Escrito por Sofia Pereira

As iniciativas do Motorpet estão de regresso às ruas da Guarda. Desta vez a sessão fotográfica com animais para adotar vai realizar-se na Alameda de Santo André. O evento realiza-se a 27 de setembro e, além das sessões fotográficas com os animais, vai haver tatuagens ao vivo e ainda música com um Dj.

A participação na sessão fotográfica carece de inscrição prévia e tem o custo de cinco euros, sendo que todo o valor angariado pela organização reverterá a favor da associação Casota e ainda da Animal Côa.

Há nove meses que o grupo de amigos motards criou a iniciativa Motorpet para que, através de sessões fotográficas com motas e os animais, fosse possível encontrar mais famílias dispostas a adotar um cão ou gato.

