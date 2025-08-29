Cultura

Américo Rodrigues já recebeu Prémio Internacional Rosa María García Cano

29 Agosto, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Américo Rodrigues, Diretor-Geral das Artes, recebeu esta quinta-feira o Prémio Internacional Rosa María García Cano, instituído pela Associação Cultural Civitas, entidade organizadora da Feria de Teatro de Castilla y León.

Recordando a escolha de Américo Rodrigues, o júri considerou o guardense pelo «persistente e inestimável trabalho de promoção, valorização e apoio às artes performativas em Portugal”, destacando a importância dos projetos estratégicos que Américo Rodrigues tem realizado para reforçar a cooperação e o intercâmbio artístico entre Espanha e Portugal, bem como a sua trajetória e lealdade na defesa dos direitos culturais».

A entrega dos Prémios decorreu no Palácio de Montarco em Ciudad Rodrigo, no âmbito da realização da 28ª edição da Feria de Teatro de Castilla y León.

