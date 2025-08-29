Fanfarra 4XX e Volta e Meia hoje no Festival EFE na Guarda

Esta sexta-feira o palco do Festival EFE vai ser repartido pela “Fanfarra 4XX”, que atua pelas 19 horas, e pela banda “Volta e Meia” a partir das 21 horas, na Praça Luís de Camões, na Guarda.

A “Fanfarra 4XX” é um coletivo de jovens músicos que tocam num registo de “brass band” (instrumentos de metais e percussão). Têm um reportório versátil, tocando uma vasta gama de géneros musicais com arranjos de fanfarra, desde composições clássicas a peças originais, passando por temas famosos do pop/rock.

Já os “Volta e Meia”, banda guardense de “covers”, têm um reportório vasto e diversificado com grandes temas nacionais e internacionais. O grupo promete interpretar grandes temas pop rock populares do grande público.