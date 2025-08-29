Teatro das Beiras apresenta “Um conto japonês” em Madrid na quinta-feira

O Teatro das Beiras vai apresentar “Um Conto Japonês”, dia 5 de setembro às 20 horas, no Teatro Lagrada, em Madrid, no âmbito do Festival de Teatro Ibérico, com organização do Teatro del Astillero.

A peça “Um Conto Japonês” é um espetáculo inspirado no conto “A Árvore”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, que por sua vez foi inspirado num velho conto japonês.

A organização conta que se trata de «uma matrioska de contos que passa assim pelas nossas mãos para chegar aos sentidos do público. “Um Conto Japonês” conta a história de uma árvore sagrada para os habitantes de uma pequena ilha no Japão e da relação do seu povo com a natureza, com a tradição e com o legado dos antepassados».

Em cima do palco vai ser evidenciada a «impermanência da vida e de como tudo se transforma em tudo, para que aquilo que agora desaparece possa alimentar o que ainda está por nascer».