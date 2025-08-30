XI Congresso Científico Anual do UBIPharma realiza-se em novembro

O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade da Beira Interior – UBIPharma vai organizar, nos dias 7 e 8 de novembro, o XI Congresso Científico Anual, sobre o tema “Um Olhar sobre as Terapias Avançadas: da Investigação à Inovação”.

Este evento académico tem como objetivo promover a discussão e a partilha de conhecimento sobre as Terapias Avançadas, uma área em constante evolução, que integra os diferentes setores farmacêuticos.

A iniciativa reúne especialistas, investigadores, estudantes e profissionais da área da saúde, promovendo a reflexão sobre os avanços científicos e os desafios éticos inerentes ao sector.

Entre os momentos altos do evento destacam-se, ainda, uma Mesa Redonda dedicada aos Desafios Éticos das Terapias Avançadas, uma Conferência de Encerramento e a entrega do Prémio de Melhor Poster Científico, seguida de um convívio com Porto de Honra.

A participação está aberta à comunidade académica e profissional, e as inscrições decorrem através das redes sociais do UBIPharma.