O jovem corredor da DunasVale/Pereira&Gago MIX ganhou isolado a última etapa da prova que ligou Celorico da Beira a Trancoso.
O irlandês atacou com apenas cinco quilómetros de corrida e não foi alcançado pela concorrência. Chegou a rolar na frente com uma vantagem de quase quatro minutos para o pelotão e chegou isolado ao centro de Trancoso ao fim de 2h37m34s. Diego Martin (Electromercantil GR-100) foi segundo a 55 segundos e Rodrigo Jesus (Academia Efapel de Ciclismo) terminou na terceira posição a 59 segundos.
Matthew Walls junta esta conquista ao triunfo na Volta à Irlanda de Juniores que alcançou no mês passado. Nas contas finais, Matthew Walls (DunasVale/Pereira&Gago MIX) completou os quatro dias de competição em 9h38m42s. Carter Barnes (Picusa Academy) terminou na segunda posição a 33 segundos e o último lugar do pódio ficou entregue a Rodrigo Jesus (Academia Efapel de Ciclismo) ao gastar mais 42 segundos.
Matthew Walls foi ainda coroado como o melhor trepador da prova ao conquistar a camisola azul. A vitória por equipas foi da espanhola Picusa Academy com apenas seis segundos de vantagem para a WWV Hagens Berman-Jayco.
Irlandês Matthew Walls vence 19.ª Volta a Portugal de Juniores
