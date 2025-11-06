IIIº Encontro Ibérico de Medicina Preventiva da Guarda no TMG

Está a decorrer no Teatro Municipal da Guarda (TMG) o IIIº Encontro Ibérico de Medicina Preventiva da Guarda. A iniciativa é organizada pela Associação de Colaboradores de VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) da Guarda, com o apoio da Unidade Local de Saúde, e termina na sexta-feira.

«Esta terceira edição reúne profissionais de Portugal e Espanha, criando um espaço de diálogo sobre os avanços na Medicina Preventiva, a promoção da saúde e os desafios do futuro”, adianta a organização.

Aberto a todos os profissionais de saúde, o encontro tem como objetivo «fomentar debates enriquecedores e fortalecer conexões entre quem trabalha diariamente pela prevenção e pelo bem-estar de todos». Envelhecimento saudável e ativo, obesidade e risco cardiovascular, diabetes, Via Verde hipertensão, dietas e desmitificar a terapia compressiva são algumas das temáticas em debate durante os dois dias do evento.