Guardenses já confraternizam à volta do madeiro na Praça Velha

O madeiro já arde na Praça Velha, onde foi aceso pouco passava das 16h20 desta quarta-feira de Consoada. As chamas foram atiçadas pelo presidente da Câmara, Sérgio Costa, acompanhado pelos vereadores da maioria e pelo presidente da Assembleia Municipal, José Relva.

Como habitualmente, os guardenses confluíram para o “coração” da cidade para confraternizar à volta do madeiro com a família, reencontrar amigos e brindar às Boas Festas, antes do jantar retemperador.

A Fanfarra Moustache Band ajudou à festa com temas alusivos à quadra natalícia, e não só.