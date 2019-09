Faculdade de Letras da UBI comemora 20 anos

A Faculdade de Artes e Letras (FAL) da Universidade da Beira Interior (UBI) comemora neste ano letivo o seu vigésimo aniversário.

As comemorações da efeméride começam na próxima quarta-feira (16h30), na Biblioteca Municipal da Covilhã, com uma primeira “Conferência de Equinócio” subordinada à interrogação “O Autor morreu?” formulada pelo Departamento de Letras. Participam Afonso Reis Cabral, António Sáez Delgado, Dulce Garcia, Pedro Mexia e Roberto Salgueiro, numa mesa redonda moderada por Tito Cardoso e Cunha. A segunda conferência deste ciclo realizar-se-á em março de 2020 a partir do Departamento de Artes e em setembro do próximo ano terá lugar a terceira sessão, que encerrará as comemorações, a partir do Departamento de Ciências da Comunicação, Filosofia e Política. Pelo meio está prevista a edição de postais, fotografias, podcasts, exposições, vídeos, livros, memórias, concurso de frases sobre a FAL, etc…