UBI: Dispositivo patenteado nos Estados Unidos

Uma nova tecnologia desenvolvida na UBI, que possibilita múltiplas aplicações, está agora patenteada nos Estados Unidos da América, anunciou a universidade.

O dispositivo pode ser aplicado em aeronaves, no melhoramento de sistemas de energia eólica e noutros dispositivos onde ocorra a acumulação de gelo e tem como base o conhecimento adquirido no Departamento de Engenharia Eletromecânica e na unidade de investigação C-MAST – Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies, ambos da UBI. A inovação é baseada em atuadores de plasma e foi criada por três investigadores desta universidade: José Páscoa, Madhi Abdollahzadeh e Frederico Rodrigues. «Utiliza técnicas de impressão 3D para pôr o atuador a plasma a aquecer a zona onde há formação de gelo e, em simultâneo, provocar um sopro que expulsa as partículas de gelo daquela zona», revelou José Páscoa, vice-reitor para a investigação, docente e investigador do Departamento de Engenharia Eletromecânica. Além dos Estados Unidos, o dispositivo já foi patenteado em cerca de 20 países, onde só pode ser usado após contacto com a UBI para obter a respetiva licença de utilização.