Diretor do SNS visitou Hospital Sousa Martins, na Guarda

O Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Álvaro Almeida, visitou esta terça-feira vários serviços do Hospital Sousa Martins, da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

O responsável foi conhecer, nomeadamente, o Serviço de Urgência, a Pediatria e a Urgência Pediátrica, a Obstetrícia e o Serviço de Medicina. O objetivo desta visita foi «inteirar-se o funcionamento do Hospital Sousa Martins, bem como os principais desafios e constrangimentos enfrentados pelos serviços, tendo culminado numa reunião de trabalho com o Conselho de Administração da ULS da Guarda», adiantou a administração hospitalar numa nota enviada a O INTERIOR.