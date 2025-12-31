Delfins são cabeças de cartaz da passagem de ano na Guarda

Os Delfins são os cabeças de cartaz da festa da passagem de ano na Guarda, que desta vez vai ter lugar no largo do mercado municipal na noite desta quarta-feira.

O evento “Alta Passagem de Ano” tem início agendado para as 22 horas e entrada livre. A atuação da icónica banda portuguesa Delfins será o ponto alto da noite mais longa do ano. Segue-se o tradicional fogo de artifício à meia-noite e uma madrugada animada pelo grupo Forever 80’s, que vai revisitar os grandes sucessos daquela década do século passado. «Vamos ter música de que todos nós gostamos. No meu caso, irei reviver com muita intensidade as músicas dos Delfins, porque é um grupo da minha adolescência e de muitos de nós”, disse o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, a O INTERIOR. «Contamos que seja uma grande noite, onde possamos esquecer os males de 2025, recordar apenas o melhor e entrar com coragem, força, determinação e pujança em 2026, que seja um grande ano com muito sucesso, muita saúde e muita paz», acrescentou o autarca.

Sérgio Costa adiantou que a organização da festa da passagem de ano custa cerca de 100 mil euros ao município. Pela primeira vez desde que é organizada, a festa de fim de ano vai realizar-se fora da Praça Velha, no centro histórico, decorrendo junto ao mercado municipal. A alteração teve como objetivo prolongar até 6 de janeiro, Dia de Reis, o evento “Guarda, Cidade Natal”, que tem sido ponto de atração de visitantes, nomeadamente espanhóis, desde o início do mês de dezembro.