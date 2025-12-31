Atleta Samuel Rodrigues bate recorde nacional de sub16 dos 1.500 metros em pista curta

Samuel Rodrigues, do Centro de Atletismo de Seia, bateu o recorde nacional sub16 dos 1.500 metros em pista curta com o tempo de 04m02s65’.

A marca foi conseguida pelo jovem senense no sábado, durante o 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal. O atleta entra para a história da distância com o melhor registo nacional do escalão em pista coberta. E já não é a primeira vez. Este ano, Samuel Rodrigues foi o primeiro sub16 a correr a distância em menos de quatro minutos, em pista ao ar livre, tendo conseguido o recorde de 03m59s78’ na IIIª edição da Noite Quente da Associação de Atletismo do Porto. A marca histórica foi conseguida duas semanas depois do senense ter conquistado os títulos nacionais de sub16 e sub18 nos 1.500 e 800 metros, respetivamente.