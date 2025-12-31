São Silvestre “Cidade Falcão” corre-se esta manhã em Pinhel

No último dia do ano, a tradição cumpre-se em Pinhel com a São Silvestre “Cidade Falcão”. A prova decorre na manhã desta quarta-feira pelas ruas de Pinhel.

Com início às 10 horas, a São Silvestre de Pinhel inclui corridas para todos os escalões etários (masculinos e femininos), a “Corrida da Família” e uma caminhada. A participação é aberta a atletas federados e não federados, em representação individual ou coletiva. A partida e meta estão instaladas junto ao Tribunal Judicial, numa organização da autarquia, em parceria com os Serviços Sociais Culturais, Desportivos da Câmara de Pinhel e a colaboração da Associação de Atletismo da Guarda. A corrida principal, de 10 quilómetros, é reservada a atletas absolutos e tem partida agendada para as 11 horas. Haverá troféus e medalhas para todos os escalões/géneros, um almoço convívio e prémios monetários até ao 30º classificado na prova principal. Neste caso, os vencedores masculinos e femininos recebem 350 euros.