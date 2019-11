Centro de Apoio ao Empreendedorismo abre no Verão de 2020 na Covilhã

O Centro de Incubação e Apoio ao Empreendedorismo da Covilhã deverá abrir portas no verão de 2020.

As obras de adaptação do edifício da antiga PSP, na Rua António Augusto de Aguiar, estão a decorrer «a bom ritmo», segundo a autarquia, e destinam-se à criação de vários espaços para a promoção e sustentabilidade de micro e pequenas empresas. O edifício irá igualmente acolher jovens empreendedores para que desenvolvam os seus projetos criativos. Estão previstos seis gabinetes para empresas, 16 lugares de “coworking”, dois espaços para oficinas (“makers”), auditórios e sala de reuniões. A empreitada, que vai manter a traça original do imóvel, foi adjudicada à empresa NOW XXI – Engenharia e Construções, Lda., por cerca de 776.715 euros, mais IVA, e tem um prazo de execução de 300 dias. A obra integra o PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) da Covilhã. «Este projeto é uma oportunidade única, tendo em conta a sua localização estratégica junto à Universidade da Beira Interior», considera Vítor Pereira, presidente do município, para quem, com este centro, a Covilhã vai ter «uma infraestrutura moderna e multifuncional, ao mesmo tempo que reabilitamos e valorizamos o património histórico no centro da cidade».