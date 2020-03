Câmara da Guarda também antecipa pagamentos a fornecedores

A Câmara da Guarda já está a pagar as faturas com data de fevereiro para «ajudar a economia local e as empresas», disse o presidente da autarquia a O INTERIOR.

Carlos Chaves Monteiro sublinha que o momento é de «grande preocupação» e que compete ao município fazer «tudo o que estiver ao seu alcance» para apoiar as PME’s do concelho. «As empresas vão precisar de liquidez para pagar salários porque as suas receitas estão a baixar de forma assustadora devido à pandemia do coronavírus», justifica o autarca, lembrando que o prazo médio de pagamentos da Câmara é de «40 a 45 dias».

«Mas, tendo em conta a situação que se vive, estamos a antecipar estes pagamentos, tendo já sido pagas integralmente as faturas de janeiro aos nossos fornecedores». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.