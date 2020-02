A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda inclui-se na lista das 18 unidades que assinaram esta semana «o protocolo de compromisso na área da hospitalização domiciliária, que o Ministério da Saúde pretende alargar a todo o país», segundo

nota enviada pela ULS.

A sessão “Hospitalização Domiciliária – Balanço e Desafios 2020” decorreu em Beja com a presença da Ministra da Saúde, Marta Temido que afirmou que o objetivo do Governo é fazer com que a hospitalização domiciliária seja «uma realidade em todos os hospitais». A governante aproveitou a ocasião protocolar para anunciar que todos os hospitais que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão ter serviço de hospitalização

domiciliária até 2021.