Centro interpretativo judaico de Figueira de Castelo Rodrigo deverá abrir em abril

O município de Figueira de Castelo Rodrigo prevê inaugurar em abril um Centro Interpretativo Judaico que funcionará no centro da vila. O equipamento terá quatro salas expositivas sobre a vida de vários judeus naturais do concelho e que tiveram «um cunho importante» na história da localidade. Haverá ainda uma pequena sinagoga. Em destaque estará Efraim Bueno, que foi médico, físico e astrónomo e teve «um percurso profissional muito importante» na Holanda, adianta o presidente do município.

Paulo Langrouva acrescenta que o centro interpretativo permitirá evocar «a importância que os judeus tiveram no seu percurso e passagem por Figueira de Castelo Rodrigo e aproveitar todo o potencial em termos de turismo judaico, para que também passe a fluir e a operar pelo nosso concelho». O autarca acrescenta que há «inúmeros vestígios» da presença judaica na região, nomeadamente na sede de concelhos, na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e nas localidades de Escalhão e Mata de Lobos. «O Centro está pronto e estamos a finalizar o trabalho de conteúdos, pelo que temos prevista a inauguração, em princípio, no decurso do mês de abril», disse o edil. O equipamento ocupa um edifício de dois andares propriedade da Câmara que foi adaptado às novas funções com apoios comunitários, tendo a autarquia investido cerca de 150 mil euros.