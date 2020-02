José Paulos vence prémio “Carreira Desportiva” Segura Fernandes na Gala do Desporto da Guarda

José Paulos, fundador do Guarda Basket e dirigente desportivo, foi homenageado com o prémio “Carreira Desportiva” Segura Fernandes na segunda edição da gala do desporto guardense organizada pela autarquia.

Foram entregues 46 prémios “Forte” a atletas, equipas e dirigentes de diferentes modalidades que se distinguiram na época transata. No futebol foram galardoadas as equipas de infantis e iniciados do Guarda Unida, os juvenis do NDS, os seniores do Vila Cortês do Mondego e Carlos Sacadura, selecionador nacional de sub-17 feminino.

No futsal os “Forte” foram para as seniores do Guarda 2.000 e os juniores e juvenis do Lameirinhas, enquanto os sub-14 de Os Sanchos e os sub-18 do Guardabasket serão distinguidos no basquetebol. No andebol o galardão foi entregue aos juvenis do Guarda Unida e no voleibol a três duplas de giravolei da Escola Básica Carolina Beatriz Ângelo (Tiago Lemos/ Afonso Rasteiro, Nuno Lemos/ Vasco Lucas e Pedro Pinto/ Paulo Morgado).

O Guarda Unida recebeu o troféu do “Melhor Clube” na categoria de desportos coletivos e o Clube de Natação da Guarda nos desportos individuais. A título individual, recebeam um “Forte” os karatecas António Pereira (Centro de Artes Marciais da Guarda), Gonçalo Guerra (Academia Egitaniense de Karate Shotokan) e José Barreiros (Centro Bushido da Guarda). Yevgeny Vysochina (Clube de Judo da Guarda) foi o único galardoado no judo, já no automobilismo foram distinguidos Joaquim Morgado, Davide Lourenço, Luís Fernandes e Francisco Carvalho.

Na natação os atletas premiados foram Rui Marques, Francisco Cipriano, Simão Dias, Tiago Afonso, Diogo Gonçalves, Bruno Coelho e Hugo Nunes. Por sua vez, Armando Correia (Núcleo Sportinguista da Guarda) foi galardoado na modalidade de tiro.

Paulo Gomes (GDC Guilhovai), Pedro Martins (ACR Senhora Desterro), Inês Monteiro (Sporting), Rafaela Aleixo (CA Seia) e Andreia Crespo (Sporting) no atletismo, João Rodrigues (CP Abrunheira) no ciclismo (enduro BTT) e Rafael Pires (Clube de Montanhismo da Guarda) na escalada foram outros dos homenageados. O prémio “Forte” de Reconhecimento foi atribuído à Associação de Atletismo da Guarda, pela organização do XXº Meeting Internacional da Guarda, considerado pela Federação Portuguesa como o melhor a nível nacional na última época. Já a CERCI Guarda foi distinguida na área do desporto adaptado.

Realizada no TMG, a gala foi apresentado pela hilariante dupla de humoristas Telmo Ramalho e Pedro Tochas, enquanto a Orquestra Aeminiun musicou o evento.