ULS Cova da Beira tem em curso investimento de 11 milhões de euros

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Cova da Beira tem em curso um plano global de investimento que ultrapassa os 11 milhões de euros – aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O objetivo é «modernizar os cuidados de saúde, reforçar a capacidade tecnológica e afirmar-se como referência médica e científica ao serviço da região e do país» e o plano em curso inclui projetos de «grande impacto», nomeadamente, dois Robôs Cirúrgicos, medidas de Eficiência Energética no Hospital do Fundão, a colocação no terreno da Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos, e ainda, a criação de uma Equipa Comunitária de Saúde Mental para a população adulta.

Está também prevista a aquisição de equipamentos de diagnóstico, considerados essenciais, para a autonomia e eficiência desta ULS, tais como: ressonância magnética, mamógrafo e tomografia computorizada, acompanhados das obras de adaptação necessárias à sua instalação. Estes meios permitirão reduzir significativamente os tempos de espera, reforçar o rastreio oncológico e aumentar a eficácia em especialidades como neurologia, ortopedia, oncologia, e outras, diminuindo ainda a dependência de prestadores externos e garantindo maior proximidade no acesso a exames fundamentais.

Na área da cardiologia, está em marcha a consolidação da Unidade de Cardiologia de Intervenção da Beira Interior (UCIBI), inaugurada em fevereiro de 2024 mas limitada a uma única sala. Para este projeto, a ULSCBEIRA afeta 2,4 milhões de euros, que permitirão a aquisição de um segundo equipamento de angiografia, a criação de uma nova sala dedicada e a modernização das áreas técnicas e de recobro.