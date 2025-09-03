Aquilo Teatro critica falta de apoios do município da Guarda

Na manhã desta quarta-feira, Lara Canelas, membro do Aquilo Teatro, pediu a palavra na Assembleia Municipal da Guarda para pedir «apoio, carinho e comunicação» do município para a associação.

Em três anos, segundo a jovem, a equipa trouxe para a Guarda «apoios externos na ordem dos 85 mil euros, o triplo do valor financeiro concedido pelo município guardense no mesmo período de tempo».

Além disso, Lara Canela nota que os membros do Aquilo Teatro estão «atentos às políticas culturais locais, regionais e nacionais e fomos a única entidade a participar na consulta pública ao projeto do regulamento municipal de apoio ao associativismo local».

«Somos artistas da Guarda que permanecem cá. Da nossa escola saíram Américo Rodrigues, José Neves, Luciano Amarelo, Daniel Gamelas, Vítor Freitas, Catarina Flor, Lara Amaral e muitos outros», enumera Lara Canelas, que acrescenta que «os trabalhos produzidos no Aquilo Teatro nascem na Guarda, mas não morrem cá». E para comprovar isso Lara Canelas nota que este ano a equipa já passou pelo «Porto, Maia e Vila Nova de Famalicão».

Assim sendo, a jovem em nome de toda a equipa, pede que as «vontades do município não podem ficar nas palavras, têm de se refletir nas ações, métodos de trabalho e comunicação com as associações». Isto porque segundo a artista guardense nos «últimos quatro anos solicitamos reuniões com a presidência e conseguimos ter esse espaço antes de ontem – infelizmente não foi com o presidente, nem com a chefe de divisão da cultura – que não existe», sublinha Lara Canela. A jovem acrescenta ainda que «este ano foram necessários cinco meses e duas cartas registadas para sabermos que afinal não íamos ter co-produção com o Teatro Municipal da Guarda».

Agora Lara Canela e a restante equipa do Aquilo Teatro olham para a frente e percebem que «estamos a um mês das eleições», pelo que pedem à Assembleia e ao Executivo guardense «carinho, comunicação cuidada e atempada e trabalho contínuo que nos permita concorrer a candidaturas para financiamentos».