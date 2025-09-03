Homem de 29 anos detido por suspeita de incêndio florestal em Pinhel

Um homem de 29 anos foi detido, esta terça-feira, fora de flagrante delito, por ser o presumível autor de dois incêndios florestais ocorridos em Pinhel, durante o passado mês de agosto. Este homem «terá ateado os dois incêndios com recurso a chama direta, em zona de pasto e de formações vegetais espontâneas».

Segundo comunicado da PJ da Guarda o detido «terá agido sem motivo evidente e por impulso, num período fortemente marcado por incêndios florestais no distrito da Guarda e por condições meteorológicas propicias à sua propagação».

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.