Assembleia Municipal aprova Voto de Pesar pelas vítimas dos fogos

A Assembleia Municipal da Guarda aprovou, esta manhã, um voto de pesar, acompanhado de um minuto de silêncio, pelas vítimas dos incêndios. Os deputados louvaram ainda o esforço desenvolvido pelos operacionais que durante algumas semanas estiveram no combate aos fogos. Recorde-se que no distrito da Guarda e, em consequência dos incêndios, faleceram três pessoas: Um bombeiro da Covilhã, um elemento da “Afocelca” e o antigo autarca da freguesia de Vila Franca do Deão, Carlos Dâmaso.