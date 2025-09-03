Assembleia Municipal da Guarda aprova por unanimidade novo PDM

A Assembleia Municipal da Guarda aprovou esta tarde, por unanimidade e aclamação, o novo Plano Diretor Municipal (PDM), 31 anos depois da primeira versão.

Este novo PDM contempla a expansão urbanística, numa determinada percentagem, da cidade e de todas as freguesias, que passam também a ter definido um perímetro para permitir a construção apenas com o parecer da Câmara, «o que é muito importante na área do Parque Natural da Serra da Estrela», sublinhou Sérgio Costa.

A versão final da proposta de revisão do PDM também quadruplica as áreas empresariais.

As bancadas da oposição votaram favoravelmente a proposta, mas deixaram alguns reparos quanto à sua aprovação a poucos meses das eleições autárquicas. Também questionaram se algumas reclamações de particulares apresentadas no início da sessão, poderão ou não ser discutidas após a aprovação do documento.

Sérgio Costa frisou que «há um compromisso para que, depois de publicadas as cartas de ordenamento, possam ser feitas alterações», em processos que deverão ser apresentados junto das entidades que regulam a REN (Reserva Ecológica Nacional).