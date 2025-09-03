Homem do distrito da Guarda é uma das vítimas mortais de acidente no Luxemburgo

Um homem de 26 anos de idade, natural da Guarda a viver em Larochette, é uma das vítimas do acidente que envolveu dois carros no norte do Luxemburgo. Cinco pessoas morreram no acidente, esta segunda-feira.

As autoridades locais estão a investigar o acidente que já é considerado, segundo a RTL, o mais mortal em 36 anos. Aconteceu por volta das 18:00 (hora local) na Estrada Nacional 15 entre Feulen e Heiderscheid.

Em comunicado, a polícia local diz que o carro e o camião colidiram frontalmente e que se incendiaram a seguir. «Ambos os veículos foram completamente consumidos pelas chamas», escrevem