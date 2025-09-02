João Paulo Sousa é o novo presidente da Fundação Côa Parque

O social-democrata João Paulo Sousa renunciou à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa para assumir a gestão do Parque Arqueológico do Vale do Côa e do Museu do Côa, substituindo assim Aida Carvalho que abandonou o cargo para assumir o lugar de deputada do PS na Assembleia da República.

O autarca despediu-se do município na segunda-feira, depois de inaugurar o novo Polo do Hospital Terra Quente em Foz Côa, e assumiu hoje funções como presidente da Direção da Fundação Côa Parque.

«Era importante fechar este ciclo, mas dando sempre um contributo ao concelho. Surgiu a oportunidade de estar na presidência da Fundação e, sendo eu uma pessoa de cá, que percebe quais são as sinergias, qual a verdadeira dimensão cultural que o Côa pode evidenciar ao território a nível nacional e internacional», afirma João Paulo Sousa a O INTERIOR.

Ainda assim, o ex-autarca desabafa que há uma «certa nostalgia, um nervo miudinho depois de 16 anos de estar num município».

O vice-presidente Pedro Duarte assumiu agora a presidência da autarquia, sendo também o candidato escolhido pelo PSD para as eleições autárquicas de 12 Outubro.