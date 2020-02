Trancoso promove eventos focados «no melhor da região»

«O foco é o que de melhor se produz na região». Assim afirmou Tomás Martins, Presidente da Direção da Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBeira), referindo-se ao plano de eventos do município de Trancoso, apresentados esta tarde em conferência de imprensa.

O programa tem como primeiro destaque o Carnaval de Vila Franca das Naves, agendado para dia 23 de fevereiro. Este será também o mês de abertura da Feira do Fumeiro que este ano inclui na agenda a inauguração da Área de Acolhimento Empresarial no primeiro dia do evento (28 de fevereiro). O certame prolonga-se até dia 1 de março regressando depois no fim de semana seguinte, altura em que coincide com a realização da Feira de Automóveis Usados, de 6 a 7 de março.

Entre os destaque figuram as comemorações do feriado municipal (28 e 29 de maio), onde estará incluída a recriação da Batalha de Trancoso. A Festa da História, outro evento «emblemático» do município, será realizada entre 26 a 28 de junho, e abarca a já tradicional recriação das Bodas Reais.

«Não faltará música, animação e diversões» em todos os eventos, assegurou Amílcar Salvador, presidente da autarquia trancosense. O edil aproveitou ainda a sessão para enumerar as inaugurações planeadas para o primeiro semestre, que serão enquadradas com os eventos municipais.

